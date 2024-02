Ex-presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández começa a ser julgado nos EUA

O julgamento por tráfico de drogas teve início com a seleção dos 12 membros do júri e seis suplentes edit

Télam - Após numerosos adiamentos, o ex-presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, começou a ser julgado hoje em Nova York, acusado de ajudar a introduzir toneladas de cocaína nos Estados Unidos durante quase duas décadas e, se for considerado culpado, poderá receber prisão perpétua.

O julgamento, que vai durar entre duas e três semanas segundo o juiz Kevin Castel, começou com a seleção dos 12 membros do júri e seis suplentes.

O ex-mandatário, que ainda não anunciou se irá depor neste julgamento, compareceu à audiência acompanhado por seus advogados e inicialmente parecia nervoso, esfregando as mãos o tempo todo, então seu defensor Raymond Colon pediu-lhe que se acalmasse.

Extraditado para Nova York em abril de 2022, o ex-presidente de 55 anos é acusado de participar e proteger uma rede que enviou mais de 500 toneladas de cocaína para os Estados Unidos entre 2004 e 2022.

Em troca, ele recebeu "milhões de dólares" dos cartéis de drogas, incluindo do traficante mexicano Joaquín "Chapo" Guzmán, condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos, segundo o escritório do promotor de Nova York.

Se for considerado culpado das três acusações feitas pelo promotor - tráfico de drogas, tráfico e posse de armas - ele poderá ser condenado à prisão perpétua, assim como seu irmão Tony Hernández e o associado deste, Geovanny Fuentes, que participaram da mesma rede.

Em frente ao tribunal, cerca de vinte hondurenhos protestaram pedindo três penas de prisão perpétua para cada acusação, relatou a agência de notícias AFP.

"Aqui está o seu presidente narcotraficante", eles cantavam.

Em uma carta publicada na noite passada na rede X por sua esposa Ana García, o ex-presidente (2014-22) reiterou: "Sou inocente, sou vítima de uma vingança e uma conspiração por parte do crime organizado e inimigos políticos".

No comunicado dirigido ao povo hondurenho, que terá pouca incidência no julgamento no Tribunal Federal do Sul de Manhattan, ele classificou as acusações de "injustas" e "cheias de mentiras construídas de forma novelística com base nos depoimentos de traficantes confessos que negociaram com o escritório do promotor do distrito sul de Nova York para reduzir suas penas".

Outros acusados, o ex-chefe de polícia Juan Carlos "Tigre" Bonilla e o ex-policial Mauricio Hernández, que deveriam ser julgados junto com o ex-presidente, se declararam culpados de tráfico de drogas, o que pode reduzir suas penas, embora possa ser prejudicial para Hernández, que sempre se orgulhou dos elogios de Washington pelo trabalho de seu governo na luta contra o narcotráfico.

Segundo seus advogados, Bonilla estava planejando testemunhar contra ele.

Em sua defesa, Hernández alega que durante seu mandato foram aprovadas leis contra o narcotráfico, incluindo aquela que facilitou sua própria extradição.

Na sexta-feira, no último minuto, o juiz Castel novamente negou um pedido da defesa para adiar o julgamento entre 90 e 180 dias, alegando falta de tempo para examinar as milhares de páginas apresentadas pelo escritório do promotor.

Casos semelhantes de ex-presidentes julgados em um tribunal dos Estados Unidos ocorreram em 1992 com o panamenho Manuel Noriega e em 2014 com o guatemalteco Alfonso Portillo.

Desde 2014, Honduras entregou aos Estados Unidos 38 pessoas acusadas de narcotráfico, onde além de Tony Hernández e Fuentes, também foram condenados Fabio Lobo, filho do ex-presidente Porfirio Lobo (2010-14), a 24 anos de prisão, e o ex-deputado Fredy Renán Nájera, a 30 anos.

