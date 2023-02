Ex-presidente peruano Alberto Fujimori é hospitalizado com problemas cardíacos

Apoie o 247

ICL

Sputnik - O ex-presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) está estável em um hospital de Lima após ser internado por problemas cardíacos, informou a Previdência Social de Saúde Pública do país (EsSalud) em um comunicado. O ex-presidente sofre de fibrose pulmonar e fibrilação atrial.

"O paciente deu entrada na segunda-feira, 6 de fevereiro, às 21h42 [02h42 GMT de 6 de fevereiro] no serviço de emergência do Hospital II Vitarte com frequência cardíaca irregular. O pessoal médico de plantão conseguiu estabilizar o paciente e ele está na sala de observação. Também foram indicados exames auxiliares", informaram em texto compartilhado pela instituição no Twitter.

Fujimori, de 84 anos, atualmente cumpre uma pena de 25 anos em uma prisão de Lima, depois de ter sido extraditado do Chile em 2007 e condenado por crimes contra a humanidade cometidos durante seu mandato.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.