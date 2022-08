Ex-presidente uruguaio Pepe Mujica fará volta pela América Latina

Ele se reunirá com os presidentes Gabriel Boric (Chile) e Gustavo Petro (Colômbia) e o ex-presidente Lula edit

ARN - O ex-presidente do Uruguai, José "Pepe" Mujica, visitará os líderes de esquerda na região antes do final do ano.

Mujica se reunirá com o presidente do Chile, Gabriel Boric, o novo presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e o ex-presidente e candidato Lula da Silva no Brasil.

"Pepe pode amarrar estas piolas na região, reunir o que é diverso e propor um curso de ação. Ele me disse que quer fazer isso e me pediu para acompanhá-lo", disse o prefeito do departamento de Canelones, Yamandú Orsi, em um artigo publicado pelo semanário Brecha na sexta-feira.

O prefeito explicou que a idéia de Mujica é levar adiante uma articulação do "novo ciclo progressivo" para que a América Latina supere a "irrelevância internacional".

Ele disse que "a ala direita não tinha projeto para a região e destruiu o pouco que havia sido construído". As principais áreas de trabalho serão paz, integração, emprego e justiça ambiental, acrescentou ele.

Orsi aparece como uma das figuras de substituição dentro da Frente Amplio de esquerda. Nas urnas, ele aparece como um dos possíveis candidatos presidenciais para 2024.

