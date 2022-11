Ex-vice-presidente do Equador Jorge Glas é libertado da prisão

Apoie o 247

247 - O ex-vice-presidente do Equador, Jorge Glas, deixou a prisão na tarde de segunda-feira (28) depois que um juiz ordenou sua soltura, informa o site RT.

Pouco depois das 19h30, horário local, Glas deixou o complexo prisional em meio a uma forte segurança e uma onda de apoiadores que vieram cumprimentá-lo na capital equatoriana.

A soltura foi possível após a ordem do juiz Emerson Curipallo, da Unidade Penal de Santo Domingo de las Tsáchilas, que emitiu uma ordem de soltura a seu favor, embora tenha imposto uma série de medidas cautelares, incluindo a apresentação uma vez por semana na Penitenciária do Litoral, localizado em sua cidade de residência, Guayaquil, e a proibição de sair do país sul-americano.

Com a ordem do juiz Curipallo, o Serviço Nacional de Atenção Integral à Pessoa Privada de Liberdade e Adolescente Infrator (SNAI) informou que acataria a ordem judicial.

Glas cumpria duas penas: a primeira foi proferida em dezembro de 2017, quando foi condenado a seis anos de prisão pelo crime de associação ilícita no 'Caso Odebrecht'; enquanto a segunda, imposta em 2020, o condenou a oito anos de prisão pelo crime de suborno qualificado no caso conhecido como 'Subornos 2012-2016', pelo qual também foi condenado o ex-presidente Rafael Correa.

No início de novembro, a Corte de Apelações da Corte Nacional de Justiça do Equador anulou uma terceira sentença de oito anos de prisão que pesava contra o ex-vice-presidente.

