Expectativas são positivas com diálogos de paz entre governo e guerrilha colombianos

247 - Depois que as negociações entre o governo colombiano e os guerrilheiros do ELN foram retomadas, as partes expressaram visão positiva sobre o processo.Respeito, confiança e "expectativas positivas" marcam o reinício do diálogo de paz entre os guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional (ELN) e o Governo da Colômbia em Caracas, Venezuela, enquanto prosseguem os encontros com as delegações dos países garantidores, observadores e acompanhantes, informa o site RT.

Em declarações ao canal estatal venezuelano VTV, vários dos participantes do processo expressaram seus votos de acordos e compromissos que contribuam para a paz.

“Temos expectativas positivas”, disse Aureliano Carbonell, delegado do ELN à mesa de negociações, que considerou que a declaração conjunta assinada na segunda-feira (21) “marca um caminho, um rumo e envia uma mensagem positiva” de que as partes se esforçarão para “fazer avançar as mudanças na Colômbia".

O porta-voz do ELN também destacou o trabalho Venezuela nesta fase, como sinal de “uma atitude muito positiva” para “buscar e ajudar na paz na Colômbia”. "Esta não é a primeira vez que a Venezuela está comprometida", disse ele.

"Um processo de sucesso"

Por sua vez, Carlos Ruiz Massieu, representante especial do Secretário-Geral das Nações Unidas e chefe da Missão de Verificação da ONU na Colômbia, concordou com o otimismo do porta-voz do ELN e estava confiante de que este será "um processo bem-sucedido".

Ele também destacou que o reinício das conversações em Caracas se tornou um espaço "muito promissor", pelo que a ONU agradece a organização da Venezuela junto com os outros países garantidores: Cuba e Noruega.

