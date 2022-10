Famílias buscam respostas após motim em prisão no Equador deixar pelo menos 15 mortos

Apoie o 247

Reuters - Parentes de detentos em uma prisão no Equador estavam esperando para descobrir se seus entes queridos estavam entre os mortos após um tumulto na prisão na segunda-feira, que viu pelo menos 15 prisioneiros mortos e 33 feridos.

Enquanto as famílias esperavam, os tumultos recomeçaram na manhã de terça-feira na prisão de Cotopaxi, em Latacunga, uma das maiores do Equador, deixando mais 11 presos feridos, segundo a autoridade penitenciária SNAI.

O motim de segunda-feira é o mais recente incidente em uma série recente de violência dentro do sistema penitenciário do Equador, que o governo diz ser devido a brigas de gangues por território e rotas de tráfico de drogas. Pelo menos 316 presos morreram em tumultos em prisões no Equador no ano passado.

Ines Iguasni, uma dona de casa de 33 anos, tentava descobrir o que havia acontecido com seu marido, que ela disse que deveria ter sido solto no dia do motim.

"Estou aqui desde ontem, quando disseram que houve um tiroteio", disse Iguasni sobre gritos de familiares de outros prisioneiros. "Eu não ouvi nada desde então. Como tantas armas são trazidas, se eles nos revistam (toda vez que nos visitamos)?"

"Temos medo de que algo ainda esteja acontecendo lá", disse ela.

Os promotores disseram que estão trabalhando para identificar os mortos.

Oswaldo Coronel, governador da província de Cotopaxi, que inclui a cidade de Latacunga, disse que 12 corpos já foram identificados.

"No momento há calma, mas isso não significa que vamos baixar o nível de alerta, que ainda está ativado", disse ele a jornalistas.

Leandro Norero, um suposto chefe de gangue que aguarda julgamento em um caso de lavagem de dinheiro, pode estar entre os mortos, segundo as autoridades.

Cerca de 350 policiais foram mobilizados para controlar o incidente na segunda-feira, disse o governo, enquanto 250 soldados permaneceram de prontidão do lado de fora da prisão.

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos disse que o sistema penitenciário do Equador sofre com o abandono do Estado, políticas inconsistentes e más condições de vida.

As prisões do país abrigam cerca de 33.500 pessoas e excedem sua capacidade máxima em 11,3%, segundo dados oficiais.

