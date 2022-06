Fecham as urnas na Colômbia; Pacto Histórico, de Gustavo Petro, denuncia irregularidades

Apoie o 247

Opera Mundi - Cerca de 39 milhões de colombianos estavam aptos para participar neste domingo (19/06) do segundo turno das eleições presidenciais, disputado entre Gustavo Petro, da coalizão progressista Pacto Histórico, e do direitista Rodolfo Hernández, do Liga dos Governantes Anticorrupção.

O vencedor deste segundo turno tomará posse no dia 7 de agosto. Para conquistar a eleição, é necessário obter maioria simples (metade mais um) dos votos válidos.

O Registro Nacional da Colômbia lembrou às campanhas presidenciais que neste domingo os únicos resultados válidos serão os emitidos pelo órgão, que vai emitir boletins de contagem rápida. No entanto, estes relatórios terão apenas valor informativo e não legal.

Sendo assim, os resultados oficiais serão divulgados assim que o processo de contagem for concluído, que inclui as etapas de apuração, classificação e consolidação dos votos.

Denúncia de irregularidades

Após votar em Bogotá, Petro pediu uma "votação maciça" para "derrotar qualquer tentativa de fraude" neste domingo. O candidato de esquerda denunciou que em "áreas de alta votação" para o Pacto Histórico "foram entregues cédulas previamente marcadas com um ponto" em uma "tentativa sistemática de anulação de votos".

Além de Petro, o senador Iván Cepeda, reeleito pelo pela coalizão, garantiu ainda ter recebido provas de que "em algumas partes do país" onde obtiveram a maioria dos votos no primeiro turno, as cédulas teriam linhas, pontos ou riscas no quadro voto em branco.

Cepeda ressaltou em seu perfil no Twitter que era importante na hora de votar garantir que a cédula não continha nenhuma marca.

Em resposta, o Registro Nacional informou que a mensagem era "falsa". "Informamos ao público que o cartão eleitoral para o segundo turno presidencial, que será entregue pelos júris de votação no domingo, não possui nenhum tipo de rasura ou marca".

Em 29 de maio, no primeiro turno das eleições, Petro recebeu um total de 8.527.768 votos, equivalente a 40,32% dos votos, enquanto Hernández obteve 5.953.209 (28,15%).

(*) Com Telesur.

