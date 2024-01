Federação da imprensa argentina denuncia presença policial nas sedes de meios de comunicação

Apoie o 247

Prensa Latina - A Secretária-Geral da Federação Argentina de Trabalhadores de Imprensa, Carla Gaudensi, considerou nesta terça-feira (16) que a presença de policiais em frente às sedes da agência Télam, da Televisão Pública e da Radio Nacional é uma tentativa de intimidação.

Em declarações à emissora FM La Patriada, Gaudensi apontou que esse fato "atenta contra a liberdade de expressão e o funcionamento normal dos meios de comunicação".

Na véspera, essas instituições advertiram sobre a permanência de efetivos e veículos em suas proximidades sem que se conhecesse o motivo.

A presidente da Télam, Bernarda Llorente, qualificou o ocorrido de “surpreendente e inexplicável”.

No entanto, em uma coletiva de imprensa nesta manhã, o porta-voz presidencial, Manuel Adorni, afirmou que foi “um episódio insignificante”.

“Havia uma informação de que poderia ocorrer algum fato fora do normal funcionamento da segurança. Foi uma patrulha que verificou que não havia nenhuma anormalidade”, indicou.

O Sindicato de Imprensa de Buenos Aires realizou recentemente uma transmissão aberta na Radio Nacional em defesa do federalismo, da pluralidade de vozes e da soberania informativa.



