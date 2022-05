Fernández: Argentina não vai impor sanções à Rússia nem enviar ajuda à Ucrânia

"Vemos com preocupação as consequências da agressão contra a Ucrânia e vamos cooperar para encontrar maneiras de acabar com isso", disse Alberto Fernández em visita à Alemanha edit

Agência Regional de Notícias - O presidente da Argentina, Alberto Fernández, se reuniu com o chanceler alemão, Olaf Scholz, nesta quarta-feira em Berlim e eles concordaram em condenar a invasão da Ucrânia pela Rússia.

“É bom saber que a Argentina é um parceiro confiável para a Alemanha. Ambos concordamos em condenar a invasão da Ucrânia pela Rússia. Saúdo a decisão do presidente de ficar do lado das vítimas", disse Scholz em entrevista coletiva após a reunião.

Na mesma instância, Fernández disse que o conflito “tem um impacto negativo” na economia internacional e destacou que inclui “violações de direitos humanos”, embora tenha ratificado sua posição de não impor sanções a Moscou ou enviar armas a Kiev. "Nosso comércio com a Rússia é praticamente nulo", argumentou Fernández, e ressaltou que "as sanções contra a Rússia estão tendo um impacto muito negativo no mundo e na Argentina (...) Precisamos que o mundo econômico se ordene", acrescentou. A Argentina enfrenta uma das maiores taxas de inflação da América Latina e o aumento do preço internacional do petróleo – consequência das sanções contra a Rússia – tem impactado todos os países da região.

O chefe de Estado argentino disse à imprensa que vê com preocupação "a forma como a guerra repercute negativamente" na economia, na segurança energética e na produção de alimentos, além de destacar que a América Latina "é um continente de paz". "Deploramos a guerra e não gostaríamos que mais ninguém levantasse uma arma contra o outro", disse ele.

Após a reunião, o presidente comentou em sua conta no Twitter: "Foi bom conhecer Olaf Scholz, chanceler federal da Alemanha. Estamos preocupados com as consequências da agressão contra a Ucrânia e vamos cooperar para encontrar maneiras de acabar com isso . Depois do sofrimento que estamos vivendo, é imoral que algo assim aconteça".

Fernández viajou à Alemanha acompanhado do chanceler, Santiago Cafiero, da porta-voz presidencial, Gabriela Cerruti, dos secretários-gerais da Presidência e de Assuntos Estratégicos, Julio Vitobello e Gustavo Beliz, e da secretária de Relações Econômicas Internacionais, Cecilia Todesca.

No marco de sua viagem pela Europa, Fernández afirmou nesta terça-feira em Madri que buscará a reeleição nas eleições presidenciais de 2023. "Definitivamente, tenho toda a força necessária para que a Argentina se levante", disse o presidente, durante um entrevista ao canal de televisão espanhol TVE.

E acrescentou: "Se há algo que nos acontece, peronistas, é que nunca desistimos. Eles nos mataram mil vezes, nos perseguiram, nos desapareceram, nos derrubaram repetidamente. Não sabemos o que isso significa abaixar os braços".

