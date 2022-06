Fernández diz a Biden que EUA não podem impor o direito de admissão aos países do continente

Apoie o 247

Agência Regional de Notícias (ARN) - O presidente da Argentina, Alberto Fernández, iniciou seu discurso na sessão plenária de abertura da Cúpula das Américas, com a esperança de que não haja mais países ausentes nas próximas edições do evento regional.

“Lamento que nem todos nós, que deveríamos estar presentes, estivemos presentes neste cenário tão apropriado para o debate. Definitivamente, teríamos desejado outra Cúpula das Américas. O silêncio dos ausentes desafia-nos para que isso não volte a acontecer”, sentenciou e prosseguiu: “Gostaria de deixar claro para o futuro que o facto de ser o país anfitrião não confere a capacidade impor o direito de admissão aos países do continente".

Como explicou, os bloqueios impostos a Cuba e à Venezuela pelos Estados Unidos "só prejudicam os povos e não os governos" como pretendiam. A esse respeito, ele pediu a seu colega dos Estados Unidos, Joe Biden, que "se abra para um caminho fraterno a fim de favorecer interesses comuns".

“Os anos anteriores à sua chegada (de Biden à presidência), foram marcados por uma política imensamente danosa para nossa região , implantada por um governo que o precedeu (o de Donald Trump). É hora de essas políticas mudarem e os danos serem reparados”, afirmou.

Por outro lado, como presidente pro tempore da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), Fernández reconheceu estar preocupado com a forma como a América Latina e o Caribe “surgiram como a região mais endividada após o coronavírus”.

“Devemos analisar o presente e projetar o amanhã em busca de uma reconstrução criativa do multilateralismo. Um único pensamento não pode ser imposto em um mundo que exige harmonia sinfônica sobre os dramas existentes”, observou.

Considerou também que a Organização dos Estados Americanos (OEA) "facilitou o golpe de Estado na Bolívia" e que a liderança do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) "que historicamente estava nas mãos da América Latina" foi rompida com a ações de aproximação com Cuba.

“ A intervenção de Trump no Fundo Monetário Internacional foi decisiva para facilitar o endividamento insustentável em favor de um governo argentino em declínio; ele o fez com o único propósito de impedir o que acabou sendo o triunfo eleitoral de nossa força política. Por causa dessa indecência, todo o povo argentino sofre hoje”, lamentou.

Ele também disse que se a OEA "quer ser respeitada" deve ser "reestruturada e remover imediatamente aqueles que a dirigem" e que o BID deve devolver "sem mais demora" sua governança à América Latina e ao Caribe.

"É hora de tomar nota e agir de acordo", afirmou e continuou: "Devemos construir um humanismo renovado, que, como ensina o Papa Francisco, começa com o mínimo para chegar a todos, unidos ou dominados, unidos pelo comum casa ou dominada pela ganância econômica (...) unida pela democracia para a inclusão social ou dominada pelo individualismo e pela miséria coletiva”.

"Presidente Biden, estou tentando construir pontes e derrubar muros", concluiu.

Assista:

EN VIVO | Intervención del presidente Alberto Fernández (@alferdez) en la Reunión Plenaria de Apertura en calidad de Presidente Pro Témpore de la CELAC (@PPT_CELAC). #CumbreDeLasAméricas https://t.co/3l003ftDOH — Casa Rosada (@CasaRosada) June 9, 2022

