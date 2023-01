Fernández: retorno de Lula marca volta do Brasil aos fóruns internacionais

Apoie o 247

247 - O presidente da Argentina, Alberto Fernández, teve uma reunião com o presidente brasileiro, Lula, nesta segunda-feira (2). Após o encontro, o mandatário argentino afirmou que as partes concordaram em reforçar o vínculo, declarando que "Argentina e Brasil são países indissoluvelmente unidos e nenhum momento político pode perturbar isso".

Fernández também afirmou que considera Lula um "líder regional" capaz de dar "impulso" à América Latina e recolocar o Brasil em todos os fóruns internacionais.

"A ausência do Brasil nos fóruns internacionais foi muito evidente. Não podemos permitir isso. O Brasil é um país muito importante na região para que se ausente", disse.

Em suas redes, Lula afirmou que o Brasil retomou "o diálogo e a amizade com nosso maior vizinho, um dos principais parceiros do Brasil no mundo".

Recebi meu amigo @alferdez, que me cumprimentou pela posse e eu pude parabenizá-lo pela vitória da Argentina na Copa do Mundo. Retomamos o diálogo e a amizade com nosso maior vizinho, um dos principais parceiros do Brasil no mundo 🇧🇷🇦🇷



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/3HtKKiDihD January 2, 2023

O presidente argentino disse ainda que espera uma visita de Estado de Lula à Argentina nos dias 23 e 24 de janeiro.

Antes do encontro com o presidente argentino, Lula teve reuniões com o rei da Espanha, Felipe IV, e com os presidentes da Bolívia, Luis Arce; Guiné-Bissau, Umaro Sissoco; e do Equador, Guillermo Lasso.

