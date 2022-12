Fim de Guaidó: direita venezuelana decide acabar com 'governo interino'

Decisão foi tomada em sessão virtual do antigo parlamento eleito em 2015 edit

Sputnik - Os partidos que compõem o campo de oposição ao governo da Venezuela, do presidente Nicolás Maduro, aprovaram nesta quinta-feira (22) o fim do chamado "governo interino" que era reivindicado pelo ex-deputado Juan Guaidó desde 2019.

Líderes da oposição e ex-deputados que reivindicam a continuidade da Assembleia Nacional eleita em 2015 aprovaram em primeira discussão a proposta de eliminar o autodenominado governo interino de Juan Guaidó.

"Com 72 votos, foi aprovada a proposta apresentada pelos partidos Primero Justiça, Ação Democrática, UNT e MPV que propõe a eliminação do governo interino. A segunda proposta promovida pelo Vontade Popular obteve 23 votos", informou o Centro Nacional de Comunicação do 'governo interino'.

A votação foi realizada em sessão virtual da antiga legislatura da Assembleia Nacional, controlada pela oposição.

Na quarta-feira, líderes da oposição disseram que o governo interino deveria desaparecer depois de se enfraquecer e não cumprir seus objetivos.

Os ex-deputados ainda pretendem manter conversas sobre a PDVSA e controlar os bens do Estado bloqueados no exterior.

No início de 2019, o líder oposicionista se autoproclamou como presidente interino da Venezuela, recebendo apoio imediato dos Estados Unidos e vários de seus aliados. O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, segue reconhecido como única liderança legítima do país sul-americano por diversos países, incluindo Rússia e China.

