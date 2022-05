Foro de São Paulo e Partido Comunista da China debatem em seminário relações entre China e América Latina

Apoie o 247

247 - Com a presença de mais de 15 países e 70 participantes, realizou-se dia 10 de maio, no modo virtual, o primeiro ciclo do seminário “Relações entre China e América Latina na Nova Era”.

O seminário foi organizado pelo Departamento Internacional do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e teve como objetivo aprofundar a cooperação partidária com o Fórum de São Paulo e discutir conjuntamente novas abordagens para a cooperação entre a China e os países da América Latina e do Caribe na nova era.

A videoconferência contou com a presença da vice-ministra do Departamento Internacional do Comitê Central do PCCh, Shen Beili, da secretária executiva do Fórum de São Paulo, Mônica Valente, além de líderes de mais de 15 países, líderes de mais de 30 partidos políticos de países da América Latina e Caribe. O seminário discutiu em profundidade as relações entre a China e a América Latina na nova era, a exploração independente de caminhos de desenvolvimento que correspondam às suas próprias circunstâncias e as questões de alívio e erradicação da pobreza, bem como a promoção da prosperidade comum.

Em seu discurso, a vice-ministra Shen Beili destacou que, como importante organização dos partidos políticos de esquerda na América Latina e no Caribe, o Fórum de São Paulo sempre foi uma importante plataforma para que as forças progressistas de esquerda da região produzam consensos e troquem experiências. Hoje, o mundo está entrando em um novo período de turbulência e mudança. Com a propagação da pandemia, é de suma importância continuar fortalecendo as trocas e o aprendizado mútuo, destacou.

Desde o 18º Congresso Nacional, as relações China-América Latina entraram em uma nova era de igualdade, benefício mútuo, inovação, abertura e benefício ao povo. A China está disposta a trabalhar com a América Latina para superar dificuldades, criar oportunidades e promover a construção de uma comunidade China-América Latina com um futuro compartilhado, afirmou a vice-ministra.

A cooperação prática entre a China e a América Latina tem sido frutífera, e o comércio total entre a China e a América Latina ultrapassará 450 bilhões de dólares em 2021. Até agora, 21 países da América Latina e do Caribe assinaram o Memorando de Entendimento com a China sobre a construção conjunta da Iniciativa do Cinturão e Rota e um grande número de importantes projetos de cooperação foram lançados na América Latina e no Caribe.

As relações China-América Latina estão prestes a alcançar novos avanços na nova era, com diferentes grupos étnicos e civilizações respeitando uns aos outros, coexistindo harmoniosamente e progredindo em conjunto.

