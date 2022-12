Futuro chanceler, Mauro Vieira defende retorno da Venezuela ao Mercosul

Ministro das Relações Exteriores do governo Lula descarta, porém, visita de Lula ao país edit

247 - O futuro chanceler Mauro Vieira defendeu o retorno da Venezuela ao Mercosul - o país está suspenso do exercício de membro do bloco desde dezembro de 2016. Em agosto de 2017, teve os direitos políticos suspensos por “ruptura da ordem democrática”.

A defesa de Vieira foi feita em entrevista ao Estado de S.Paulo, na qual o embaixador também deu detalhes sobre como será a retomada de relações com a Venezuela, a única suspensa por Jair Bolsonaro. ”Vamos apoiar o retorno da Venezuela ao Mercosul”, declarou.

Na coletiva de imprensa em que anunciou os primeiros nomes de sua equipe , Mauro Vieira já havia informado que o futuro governo Lula retomará as relações com o país vizinho a partir do dia 1º de janeiro.

No entanto, como o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, está proibido de entrar no país por um decreto de Bolsonaro, não será possível vir à posse.

