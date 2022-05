Gabriel Boric descarta falta de combustível devido ao bloqueio de refinaria estadual

Apoie o 247

Agência Regional de Notícias - O presidente do Chile, Gabriel Boric, assegurou nesta sexta-feira que antes de aplicar medidas repressivas defenderá o diálogo com os trabalhadores terceirizados que mantêm paralisado o acesso a uma refinaria estatal localizada no sul do país e que pode gerar escassez de combustíveis para aquecimento. área em cinco dias.

A Companhia Nacional de Petróleo (ENAP) anunciou a paralisação total de suas operações devido a bloqueios na refinaria na região de Bío Bío, 500 quilômetros ao sul da capital Santiago.

“Trata-se de uma situação inédita para a empresa e demos o correspondente aviso à autoridade, informando que no prazo de cinco dias a partir de hoje, a ENAP não tem abastecimento de gasolina, diesel e querosene doméstico para aquecimento na região de Bío Bío e o sul do país", especificou a estatal esta sexta-feira de manhã em comunicado.

Diante dessa situação, Boric assegurou que, embora o governo privilegie o diálogo com os trabalhadores, não descarta a aplicação de medidas maiores para conter os protestos, como a imposição da Lei de Segurança do Estado, usada pelo presidente Sebastián Piñera durante o surto social de 2019.

"Estamos trabalhando primeiro na estrada, que é o espírito do nosso governo, que é justamente o diálogo. Esperamos não ter que chegar a essas instâncias, mas, aliás, o Estado, como Estado, tem o dever de garantir o fornecimento, neste caso, de combustível, a todas as zonas do país", disse Boric, consultado pela imprensa local.

Por sua vez, a ministra do Interior e Segurança Pública, Izkia Siches, assegurou que está sendo feito um trabalho para normalizar o trabalho da ENAP e confirmou que serão tomadas medidas para garantir o abastecimento.

"Por isso a delegada presidencial foi instruída a fazer todas as ações que estão ao seu alcance para manter o abastecimento e manter as estradas da ENAP desobstruídas. É uma empresa estratégica e as famílias em suas casas podem ficar tranquilas porque conforme o Ministério do Interior , junto com nosso delegado, estamos trabalhando para normalizá-lo", disse o secretário de Estado.

O bloqueio de acesso à refinaria de Bío Bío por trabalhadores terceirizados já dura mais de quatro dias. Os protestos se devem ao fato de solicitarem os mesmos benefícios e tratamento que os funcionários públicos da empresa.

