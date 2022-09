Gabriel Boric descreveu a votação deste domingo como "um momento histórico"

O presidente chileno votou de manhã cedo no sul do país e falou das ações que seu governo tomará após a votação no plebiscito constitucional edit

ARN - O presidente do Chile, Gabriel Boric, disse após votar esta manhã no plebiscito constitucional que o país enfrenta um "momento histórico" do qual todos os cidadãos devem se sentir "orgulhosos".

O presidente votou em Punta Arenas, no sul do país, acompanhado de sua família. “Durante os tempos difíceis que estamos passando como país, tomamos como opção resolver as diferenças para avançar em mais democracia. Isso é algo que deve nos fazer reforçar nosso orgulho nacional”, disse o presidente em breve entrevista coletiva.

Boric disse que seu governo está trabalhando para construir um país "em unidade" e argumentou que "independentemente do resultado" da votação de hoje, seu papel será "avançar a justiça, a igualdade e o desenvolvimento do crescimento". "Confio na sabedoria do povo chileno."

O presidente informou que, após a reunião de hoje, vai convocar uma “ampla unidade nacional” da qual participam partidos políticos e organizações sociais para “continuar com este processo constitucional”.

Se a opção Aprovar vencer, disse ele, avançará com a implementação do novo texto. Para isso, o governo já vem trabalhando com especialistas para analisar como o texto será aplicado e que tipo de reformas devem ser feitas. Caso a opção Rejeitar vença, Boric disse que há uma "grande vontade" de avançar com a questão. "As divisões não são boas para nós", acrescentou.

Mais de 15 milhões de pessoas estão qualificadas para votar neste domingo se aprovarem ou rejeitarem o projeto de texto constitucional. A iniciativa conta com 388 artigos divididos em onze capítulos. A nova Constituição elimina o Senado e inclui o direito ao aborto e à morte digna, bem como o reconhecimento da pluralidade e herança dos povos indígenas que compõem o território chileno.

O dia seguinte

Quanto ao que vai acontecer com seu governo após a votação de domingo, Boric disse que eles vão continuar "governando com firmeza" para lidar com problemas como a criminalidade, o custo de vida e para garantir os direitos de saúde, pensão e educação. “Essa é uma parte essencial da nossa agenda de governo e não muda com o resultado.”

Boric foi questionado se fará mudanças em seu gabinete a partir de amanhã, segunda-feira, assunto que está na pauta da mídia local. “É preciso estar constantemente avaliando seus ministros. (Mas) mudanças de gabinete são feitas, elas não são anunciadas."

