Gabriel Boric presta solidariedade a Bernardo Arévalo e condena tentativa de impedir a posse do presidente eleito na Guatemala

247 - O presidente do Chile, Gabriel Boric, prestou solidariedade ao presidente eleito da Guatemala, Bernardo Arévalo, que não foi empossado após decisão do Congresso.

"Acabei de falar com o presidente Arévalo @BArevalodeLeon. Ele está calmo, certo de que, apesar das últimas tentativas grosseiras de alguns setores para impedi-lo de assumir o cargo, assumirá plenamente as funções de Presidente da Guatemala durante este dia", afirmou o governante chileno.

Representantes de quatro países latino-americanos assinaram um documento lido pelo secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pedindo respeito ao resultado das urnas. Lideranças como o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, e o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, manifestaram apoio a Bernardo Arévalo.

Acabo de conversar con el Presidente Arévalo @BArevalodeLeon. Está tranquilo, seguro de que más allá de los últimos intentos burdos de algunos sectores para impedir que tome posesión del cargo, asumirá como Presidente de Guatemala en plenitud de funciones durante esta jornada. pic.twitter.com/CzWMmeXOma January 15, 2024

