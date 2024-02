Gleisi reage a ataques de Milei a Lula: "molecagem", "irresponsabilidade"

"Milei devia cuidar de resolver os graves problemas do povo da Argentina", afirmou a presidente do PT após o argentino disseminar mensagem sobre suposta "ditadura Lula" edit

247 - A presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), reagiu pelo X, antigo Twitter, nesta segunda-feira (26) aos ataques do presidente da Argentina, Javier Milei, ao presidente Lula (PT). Também pela rede social, o argentino, que integra a rede internacional de políticos de extrema direita, retuitou vários ataques ao Brasil e a Lula neste domingo (25), dia em que Jair Bolsonaro (PL) realizou um ato público na Avenida Paulista, em São Paulo, para se defender das investigações sobre uma tentativa de golpe de Estado.

Uma das mensagens compartilhadas por Milei falava sobre uma suposta "ditadura Lula". Outra, originalmente publicada por Santiago Abascal, líder da extrema direita espanhola, tratava de um inexistente autoritarismo que estaria vigente no Brasil.

Gleisi acusou Milei de fazer "molecagem" e apontou para a "total irresponsabilidade" do mandatário argentino, lembrando que o Brasil é seu principal parceiro comercial. Ela ainda citou a perseguição do governo da Argentina a brasileiros que tentam ingressar no país. "Javier Milei fez molecagem nas redes sociais, divulgando mentiras de bolsonaristas sobre Lula. Falar em ditadura no Brasil é total irresponsabilidade, mais grave ainda se é reproduzida pelo presidente de país vizinho, amigo e parceiro comercial. Milei devia cuidar primeiro de resolver os graves problemas do povo da Argentina. Foi eleito para isso, mas prefere ofender Lula e perseguir estudantes brasileiros em seu país", escreveu a parlamentar.

