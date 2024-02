Governador argentino ameaça suspender entregas de petróleo e gás a Buenos Aires se Milei não cumprir pagamentos

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O governador da província argentina de Chubut, Ignacio Torres, afirmou na sexta-feira (23) que, se o Ministério da Economia do governo de Javier Milei não entregar a essa entidade seus recursos, então ela não entregará seu petróleo e seu gás.

Em um comunicado oficial, também assinado pelos governadores de La Pampa, de Santa Cruz, da Terra do Fogo, de Neuquén e de Río Negro, eles declararam que as províncias são preexistentes à Nação.

continua após o anúncio

Ao declarar que ninguém pode submetê-las ou extorqui-las com ameaças de restrição de fundos públicos que lhes pertencem por direito próprio, as autoridades provinciais insistiram que “hoje o Governo de Chubut está sofrendo as represálias que foram anunciadas depois que foi rejeitada a tramitação da Lei Ômnibus”.

O presidente argentino Javier Milei disse que "lamenta que o governador Torres se recuse a entender que não há dinheiro", alegando que “o que sim responde à verdade é o compromisso que mantém o governo nacional com a redução do gasto público em todo o território nacional”.

continua após o anúncio

O governador da província de Buenos Aires, Axel Kicillof, solidarizou-se com a reivindicação feita por Ignacio Torres e as autoridades da região patagônica, ao declarar “nossa solidariedade com o povo de Chubut. Todas as províncias estão sendo submetidas a esta 'extorsão' e ao corte de fundos. Não é, como sustenta Javier Milei, contra os governadores, mas contra os povos das províncias". (Com informações da Telesur).

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: