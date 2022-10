Governador de Santa Cruz retoma proposta de 'Bolívia Federal'

Criticado pela falta de obras, o governador de Santa Cruz aposta no confronto com o presidente Luis Arce para recuperar o apoio edit

Por Sebastian Ochoa (Sputnik Mundo) - A proposta do governador Luis Fernando Camacho permitiria que cada secretaria administrasse seus recursos sem as condições impostas pelo Poder Executivo. Analistas consultados pela Sputnik avaliaram que essa iniciativa se deve à queda no apoio ao líder em sua região e a associaram à redução da execução de obras em benefício da população.

A proposta federalista visa "enfrentar um modelo de Estado plurinacional" estabelecido na Constituição boliviana, disse à Sputnik o analista Federico Serra, sediado em Santa Cruz.

O Estado plurinacional foi consagrado pela Constituição de 2009, Carta Magna promulgada pelo presidente Evo Morales (2006-2019), e que proclama uma Bolívia “descentralizada e autônoma”.

Diante do Estado plurinacional, os setores conservadores de Santa Cruz se opõem e defendem a ideia do federalismo, mesmo com uma proposta de autonomia que não prosperou na Constituinte de 2007-2008.

O departamento de Santa Cruz , no leste do país, é uma região de grande importância na economia nacional. Em 2020, Santa Cruz contribuiu com 31% do PIB da Bolívia.

Mais recentemente, esses setores, reunidos na figura do governador Luis Fernando Camacho, levantaram a proposta de um estado federal, com governos autônomos, como remédio para o centralismo do executivo nacional que denunciam em suas reivindicações.

Camacho lançou sua proposta de federalismo na Bolívia pela primeira vez em novembro de 2021. "Há departamentos e regiões que querem dirigir seu próprio desenvolvimento. O centralismo e o MASismo não o permitem. Então, chegou a hora de discutir uma solução substantiva e essa solução se chama federalismo", disse ele então em suas redes sociais.

Para Serra, "o federalismo não é uma varinha mágica que vai resolver todos os seus problemas. É um sistema de governo, ponto", mas fala-se frequentemente em federalismo "sem falar em um modelo de desenvolvimento que pode ser implementado para garantir o pleno emprego, a produção, inserção nos mercados, superávit na balança comercial, redução da alíquota".

A saída de ação direta

Em 24 de setembro, aniversário do departamento de Santa Cruz, observou-se uma divisão no movimento cívico de Santa Cruz, pois o prefeito da cidade de Santa Cruz, Jhonny Fernández, e o presidente Luis Arce comemoraram juntos, enquanto Camacho teve seu ato em solidão.

Naquele dia, Camacho insistiu em acabar com o centralismo na Bolívia, que em sua opinião concentra o poder político nacional e dispõe dos recursos econômicos gerados pelas diferentes regiões.

"Temos apenas um caminho a seguir, erradicar o centralismo sufocante que se gera com o modelo unitário de Estado em que vivemos e substituí-lo por um novo Estado federal construído a partir das regiões com suas particularidades, suas culturas e seu modo de ser e seus potenciais como prioridade", disse Camacho no local .

O protesto de Camacho deveu-se à decisão do governo nacional de realizar o Recenseamento da População e Habitação em 2024. A Comissão Cívica e o Governo exigem que o censo seja realizado em 2023.

Santa Cruz é o departamento que mais recebe migrantes em todo o país e nos últimos 10 anos, desde o censo de 2012, a população cresceu significativamente, razão pela qual, segundo Camacho, deve receber mais recursos do governo nacional.

Na sexta-feira, 30, foi realizado o conselho departamental em Santa Cruz, convocado pela Comissão Interinstitucional de Emergência do Censo, com chamada aberta e pública. Lá foi exigido que o censo seja realizado em 2023. Analisaram ainda outras demandas, como a reforma judicial na Bolívia, o fim da ocupação ilegal de terras em Santa Cruz e um novo recenseamento eleitoral.

A fala e as ações de Camacho "em busca de um 'modelo de estado federal', alternativo ao centralista, apontam uma linha de ação que se orienta a estabelecer a 'soberania' a partir dos métodos de ação direta, por meio do Cabildo", disse à Sputnik o sociólogo e pesquisador Lorgio Orellana.

Enquanto os grupos políticos de Santa Cruz estão divididos, os poderes empresariais não intervêm porque preferem ter um bom relacionamento com o presidente Arce, que lhes garante o desenvolvimento de seus negócios em constante crescimento.

Mas “na atual situação de divisão política departamental, as tentativas de radicalização da atual liderança de Fernando Camacho, em um período de expansão das exportações, o que coloca o empresariado em uma situação pragmática a favor do acordo”, disse Orellana.

Esse fator “pode levar a um maior isolamento político”, disse Orellana, professor da Universidad Mayor de San Simón (UMSS) e pesquisador do Instituto de Estudos Sociais e Econômicos.

Uma nova tentativa

Não é a primeira vez que grupos de poder do leste pedem a construção de uma Bolívia federal. Em 2008, o governo de Evo Morales denunciou uma tentativa de golpe de estado cívico-prefeitural em que os opositores exigiam avançar para esse sistema de governo. Os mais radicalizados exigiam a formação de uma república separada da Bolívia.

A retomada dessa iniciativa coincide, segundo Serra, com a queda da imagem do líder da oposição de Santa Cruz.

"A imagem de Camacho aqui caiu muito. Muita gente votou nele porque em determinado momento ele era uma referência que cumpria várias condições", acrescentou Serra.

Serra destacou as características que fizeram de Camacho governador. Ainda jovem, ingressou na Unión Juvenil Cruceñista (UJC), um grupo subordinado ao Comitê Pró Santa Cruz —o comitê cívico mais importante do país, defensores do que proclamam ser a identidade Santa Cruz— que executa suas medidas. Durante as greves cívicas que são realizadas em oposição ao governo nacional, eles demandam que não haja atividades trabalhistas ou comerciais na cidade.

Serra ressalta que, além de "jovem impetuoso, Camacho é empresário de hidrocarbonetos", de cujo setor vem seu pai, José Luis, que também está sendo investigado no caso do Golpe de Estado por supostas negociações com os militares para derrubar Evo Morales (2006-2019).

Assim como a ascensão de Camacho foi meteórica para se tornar uma figura política, agora sua popularidade está em declínio. "Seu eleitorado queria ações muito mais fortes do que as supostas. Por isso agora é visto como alguém que se sentou na cadeira do governador e deixou as coisas passarem", considerou.

Em 2021, Camacho foi eleito governador com 56% dos votos, mas, segundo Serra, agora “há questões muito delicadas, como a extensão da fronteira agrícola e a subjugação da terra e seu próprio povo o vê como alguém que não atendeu às expectativas que se esperavam", acrescentou Serra.

A expansão da fronteira agrícola refere-se à expansão dos territórios dedicados ao agronegócio, que atinge comunidades indígenas e camponesas, além de afetar florestas e terras públicas.

