Governo Boluarte deixa feridos e um morto ao reprimir protestos contra o golpe

TeleSur - Organizações peruanas de direitos humanos denunciaram na sexta-feira os resultados da repressão estatal às manifestações em Julliaca e Apurimac, que deixaram um morto, várias dezenas de detidos e feridos, incluindo uma menina de 11 anos com ferimentos de bala.

Na sexta-feira de manhã, foi confirmada a morte de Denilson Huaraca Vilchez, um manifestante ferido no dia anterior em Aymaraes, Apurimac, bem como o fato de que o Ministério Público "está adiantando o processo para estabelecer a causa da morte".

A Associação Pró-Direitos Humanos denunciou que na noite de quinta-feira na Plaza Bolivar de Chalhuanca, na província de Aymaraes, Apurimac, houve "uma repressão estatal generalizada e extremamente grave".

Segundo a denúncia "há aproximadamente 80 detentos que estão sendo transferidos para Abancay", embora haja pelo menos mais dois que "foram detidos em Chalhuanca e estão sendo transferidos para Puquio, Cusco".

De acordo com a organização, "há algumas pessoas feridas por tiros, e também aproximadamente 20 mulheres dos vasos comuns dos Iscahuaca, Aymaraes, que foram detidas".

Enquanto isso, manifestantes na cidade de Juliaca, nas proximidades do aeroporto Inca Manco Capac, foram dispersados pela polícia com bombas de gás lacrimogêneo, deixando 23 pessoas feridas, de acordo com as instituições de saúde locais.

A lista inclui duas crianças, de 11 e 15 anos, que receberam ferimentos de bala no contexto da repressão estatal.

Na quinta-feira, grandes manifestações ocorreram em várias cidades peruanas contra Dina Boluarte no governo, a exigência de eleições presidenciais antecipadas e a convocação de uma Assembleia Constituinte.

