Governo colombiano apela a todos os cidadãos a votarem com “entusiasmo e alegria”

No próximo domingo (19), o povo colombiano decidirá entre o candidato progressista Gustavo Petro e o direitista Rodolfo Hernández

ARN - O presidente cessante da Colômbia, Iván Duque, convocou nesta terça-feira (14) todos os cidadãos a votarem com “entusiasmo e alegria”. Por meio de um vídeo que compartilhou em sua conta oficial no Twitter, o presidente afirmou: “Quero que todos os colombianos tenham em mente hoje este convite: saiam com entusiasmo, alegria; conhecer os programas que nós como governo vamos garantir o pleno exercício dos direitos”.

Da mesma forma, sugeriu à população que "faça respeitar o veredicto das urnas" porque essa é a democracia que todos devem defender "a toda hora e em todo lugar".

A mensagem do presidente colombiano chega horas depois que o Registro Nacional da Colômbia solicitou que os candidatos presidenciais respeitassem os resultados das eleições eleitorais que ocorrerão em 19 de junho. Além disso, fez uma ligação especial ao candidato do Pacto Histórico, Gustavo Petro.

"O candidato Gustavo Petro deve seguir e respeitar os resultados, assim como fez em todas as eleições em que participou", disse à imprensa o secretário nacional Alexander Vega Rocha.

Essa petição surgiu depois que o candidato à presidência (que obteve 40,33% dos votos no primeiro turno) disse em entrevista ao jornal El País que havia "movimentos suspeitos" no Cartório e que este não era "neutro". .

Pesquisas

Os candidatos à presidência da Colômbia, Rodolfo Hernández, da Liga dos Governadores Anticorrupção, e Gustavo Petro estão em empate técnico nas intenções de voto antes do segundo turno, em 19 de junho, segundo a última pesquisa da Invamer.

Hernández obteve 48,2% das preferências, enquanto o líder do Pacto Histórico alcançou 47,2%. A pesquisa publicada em 10 de junho contou com 2.000 participantes e tem margem de erro de +/- 2,19%.

Da mesma forma, o ex-prefeito de Bucaramanga e candidato à Liga de Governadores Anticorrupção cresceu um ponto percentual em relação à pesquisa realizada na semana passada.

Por sua vez, o senador de esquerda e ex-prefeito de Bogotá caiu de 50% para 47,2%. Além disso, a pesquisa indicou que 4,7% dos entrevistados disseram que votariam em branco e 2,2% se declararam indecisos.

Enquanto isso, uma pesquisa divulgada neste sábado pela consultoria Yanhaas, sustenta que Petro lidera a intenção de voto com 45%, enquanto Hernández alcançaria 35% das adesões e 13% votariam em branco.

