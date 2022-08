Governo colombiano propõe suspender mandados de prisão contra representantes de guerrilha para facilitar negociações de paz

Apoie o 247

ARN - O ministro do Interior da Colômbia, Alfonso Prada, apresentou nesta terça-feira à Câmara dos Deputados o projeto de lei com o qual o governo de Gustavo Petro buscará a "paz total", que inclui a suspensão de mandados de prisão para negociadores e porta-vozes de grupos armados.

O projeto autoriza os representantes do governo a dialogar e firmar acordos com os grupos armados ilegais para permitir sua reincorporação legal, ao mesmo tempo em que prevê a suspensão dos mandados de prisão para os representantes ou porta-vozes dos grupos armados que participam desses processos.

Na mesma linha, permite ao governo fornecer um local temporário para membros de grupos armados em áreas onde "será suspensa a execução de mandados de prisão", inclusive para fins de extradição. Tanto esta como outras disposições incluídas no projeto de lei estarão sujeitas à supervisão e controle de organizações internacionais, como aconteceu durante as negociações anteriores ao acordo alcançado em 2016 com as ex-Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC).

