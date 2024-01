Governo da Colômbia e ELN abrem nova rodada de conversações em Havana

Governo do presidente Gustavo Petro nomeou a ex-guerrilheira Vera Grabe como nova chefe da delegação do Executivo edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Télam - Havana tornou-se novamente, a partir desta segunda-feira (22), sede de uma nova rodada de conversações entre o Governo da Colômbia e o Exército de Libertação Nacional (ELN), em busca de um acordo de paz definitivo.

"Começou o sexto ciclo com a expectativa de avançar e nos aproximarmos das transformações que a Colômbia precisa", disse a delegação do ELN em Cuba em uma mensagem na rede X (anteriormente Twitter), acompanhada de uma foto dos negociadores na Plaza de la Revolución.

continua após o anúncio

Os principais pontos desta sexta etapa de negociações são a prorrogação de um cessar-fogo que expira em uma semana e a renúncia aos sequestros por parte da guerrilha.

Em dezembro, o ELN, a última guerrilha reconhecida como tal na Colômbia, comprometeu-se no México a suspender os sequestros, após a retenção em outubro do pai do astro do futebol colombiano Luis Díaz, liberado 12 dias depois.

continua após o anúncio

No entanto, a promotoria denunciou que os insurgentes estão "terceirizando" os sequestros e que mantêm a prática como forma de financiar suas atividades.

O caso de Díaz levou o governo do presidente Gustavo Petro a nomear a ex-guerrilheira Vera Grabe como nova chefe da delegação do Executivo, em substituição a Otty Patiño, que assumiu como Alto Comissário para a Paz.

continua após o anúncio

Cuba já foi palco da terceira rodada, entre 2 de maio e 9 de junho de 2023, quando se acordou um cessar-fogo bilateral de seis meses e a participação da sociedade civil no processo de paz.

Nesta nova fase, as delegações abordarão as condições para prorrogar este cessar-fogo, que termina na próxima segunda-feira.

continua após o anúncio

Além disso, discutirão outros seis pontos pactuados, conforme relatado pela emissora colombiana Caracol Radio: participação da sociedade na construção da paz; democracia para a paz; transformações para a paz; vítimas; fim do conflito armado e plano geral de execução dos acordos.

As conversações com sedes rotativas também já ocorreram no México e na Venezuela, países garantidores do processo, juntamente com Brasil, Chile e Noruega.

continua após o anúncio

A estes países somam-se como acompanhantes Alemanha, Espanha, Suécia e Suíça, e um representante do secretário-geral das Nações Unidas.

"Esperamos que o Sexto Ciclo da Mesa de Diálogos de Paz entre as Delegações do Governo da Colômbia e do ELN, iniciado hoje em Havana, propicie novos avanços no caminho do irmão povo colombiano rumo à Paz, o que #Cuba continuará apoiando", escreveu em sua conta na rede X o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: