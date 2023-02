Governo da Colômbia e ELN anunciam avanço nas negociações de paz

Um dos pontos mais importantes do comunicado especifica a natureza jurídica da guerrilha do ELN edit

Por Cristian Galindo (Sputnik Mundo) - As delegações de paz do governo colombiano de Gustavo Petro e do Exército de Libertação Nacional (ELN) divulgaram o andamento da segunda rodada de negociações de paz que vem sendo realizado no México desde 13 de fevereiro.

O comunicado divulgado no sábado, 25 de fevereiro, estabelece os pontos-chave para o desenvolvimento dessa negociação.

Um dos pontos mais importantes especifica a natureza jurídica da guerrilha do ELN, identificado como uma "organização política rebelde armada", com destaque ao fato de que está desenvolvendo um diálogo com o governo.

Destacam-se também os termos de referência que irão reger o Grupo de Países de Acompanhamento, Apoio e Cooperação (GPAAC) e a adoção do relatório da Comissão Humanitária, bem como um “acordo sobre pedagogia e comunicação para uma cultura de paz”.

Uma questão importante é a criação de um ponto de contato e comunicação para a delegação do ELN que funcionará entre os ciclos de conversações.

Este ponto também foi explicado pelo chefe da delegação do ELN, Pablo Beltrán, que comentou sobre o assunto em um Twitter Spaces, organizado pelos meios alternativos AlCarajo e Puentes de Paz.

“Para nós, esta é uma luta midiática muito forte, muito intensa, porque está posicionando outras narrativas, que são de outra cultura, que não é propaganda de guerra; não é guerra midiática; não é desinformação”, argumentou Beltrán .

