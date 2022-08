Governo da Guatemala confirma que comitiva do presidente Giammattei sofreu ataque

Apoie o 247

247 - O governo da Guatemala confirmou no domingo que a comitiva do presidente do país, Alejandro Giammattei, foi vítima de um ataque no sábado, após versões falsas serem divulgadas.

A secretaria de comunicação da presidência disse a jornalistas no domingo que o ataque foi contra um grupo de soldados que fazem parte da comitiva de Giammattei.

O ataque ocorreu no departamento de Huehuetenango, cerca de 250 quilômetros a oeste da Cidade da Guatemala, e gerou várias dúvidas na mídia local após a publicação de uma fotografia pelo governo. A referida fotografia, advertiu a mídia local, teria um soldado mexicano, por isso seria inválida, embora o governo tenha confirmado a veracidade do ataque.

Militares guatemaltecos trocaram tiros com os passageiros de um carro que se aproximava da comitiva do presidente Giammattei no sábado. Ele estava a cerca de 2 km (uma milha) de distância no momento, disse um porta-voz do Exército.



Oficiais militares pararam o veículo quando este se aproximava de um posto de controle que guardava a delegação. Os homens no carro abriram fogo contra os soldados, que revidaram. (Com EFE e Reuters).

