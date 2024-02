Governo do Chile decreta toque de recolher por causa dos incêndios

Apoie o 247

247 - O governo do Chile, comandado pelo presidente Gabriel Boric, decretou toque de recolher em quatro cidades. Pelo menos 99 pessoas morreram desde sexta-feira por conta dos incêndios florestais no país. Mais de 1,6 mil pessoas estão desalojadas na região de Valparaíso e 200 estão desaparecidos. Autoridades locais consideram esta a maior emergência natural desde o terremoto de 2010, que deixou 525 mortos e milhares de feridos. O Ministério do Interior informou neste final de semana que pelo menos 92 incêndios florestais estavam acontecendo no centro e no sul do país.

O presidente Gabriel Boric alertou que o número de mortos pode aumentar. "Se você for orientado a evacuar, não hesite em fazê-lo. Os incêndios estão avançando rapidamente e as condições climáticas dificultaram o controle. Há altas temperaturas, ventos fortes e baixa umidade", afirmou em um discurso transmitido pela televisão nacional.

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil (MRE), comandado por Mauro Vieira, afirmou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "expressa profundo pesar" pelas mortes causadas por incêndios. O Itamaraty afirmou que está monitorando a situação de brasileiros no país sul-americano.

