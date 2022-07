Governo do Chile muda a sua posição e amplia o processo contra líder mapuche

Apoie o 247

ARN - A Ministra do Interior do Chile, Izkia Siches, anunciou quarta-feira que o governo irá alargar o processo contra Héctor Llaitul, o líder do Comité Coordenador da Arauco Malleco que apelou à "organização da resistência armada" em Maio, quando o governo se preparava para reactivar o estado de emergência no sul do país.

"Analisámos em profundidade as declarações, que na nossa opinião constituem crimes", disse Siches. "Desde 2019 já existem queixas diferentes por parte do Estado que permitem ao Ministério Público actuar contra o julgamento de factos que ameaçam todos os cidadãos", disse ele.

Para o chefe do Ministério do Interior, "há queixas e processos judiciais que estão em vigor e que são reiterados em relação a factos diferentes". Siches informou que o Supremo Tribunal estipulou que neste caso existem factos que constituem um crime que o governo espera que o Ministério Público possa investigar.

O ministro explicou que consideraram o que o procurador nacional, Jorge Abbott, tinha dito sobre o facto de que, para investigar ao abrigo da Lei de Segurança do Estado, é necessária uma queixa do governo. "Optámos por alargar a nossa queixa, bem como por solicitar activamente acções de investigação ao Ministério Público", disse ele.

O alargamento da queixa permite a reactivação da investigação contra Llaitul, que já está em curso. "Do nosso ponto de vista, permite e habilita o Ministério Público a agir e, neste caso particular, também a solicitar uma série de diligências que tenham em conta as recentes declarações", disse Siches.

Em Maio deste ano, Llaitul apelou à "resistência armada" às medidas propostas pelo governo para o sul do país. "O estado intermédio não é mais do que um novo estado de excepção. Ou seja: os sequazes das milícias estão de novo destacados no território da Wallmapu (território mapuche) guardando os interesses do grande capital", assegurou aos meios de comunicação locais Werkén. Em primeira instância, o governo excluiu a apresentação de uma queixa contra o líder.

Reacções

O presidente da Renovación Nacional, senador Francisco Chahuán, disse que "o governo está mais uma vez atrasado em relação a Héctor Llaitul e à violência nas regiões de La Araucanía, Biobío e Los Ríos". Chahuán apelou ao anúncio feito pelo governo "para restaurar a paz de espírito aos residentes e cidadãos destas regiões".

O chefe do banco da UDI, o deputado Jorge Alessandri, saudou os anúncios e disse que "o sinal de deixar declarações como as de Llaitul sem um processo judicial foi desastroso para a polícia, os vizinhos de La Araucanía, Biobío e todo o Chile". Ele disse: "bom para a mudança de rumo pelo Ministro do Interior e espero que estas decisões sejam sempre tomadas com uma única linha".

"Mais vale tarde do que nunca". Agradecemos que o governo se tenha rectificado e esteja disposto a incluir Héctor Llaitul na queixa criminal", disse o Senador Felipe Kast de Evópoli. "O que precisamos de saber é se eles vão utilizar a Lei de Segurança do Estado. Este é um instrumento válido e fundamental para a acusação do crime organizado", acrescentou.

Por outro lado, a legisladora do Partido Comunista, María Candelaria Acevedo, salientou que se o governo vai alargar duas queixas contra Llaitul, "deve ter informação de base suficiente para provar um crime".

O deputado do Partido Socialista, Jaime Naranjo, considerou que aqueles que encorajam "e gargarejam com violência estão a provocar o Estado e o governo" e acrescentou que "é importante que aqueles que encorajam e promovem a violência verbal e de facto não fiquem impunes".

