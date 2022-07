Governo do Peru avalia dissolução do Congresso, diz ministro

Ministro da Justiça do Peru, Félix Chero afirmou que Pedro Castillo não descarta a adoção de procedimento para dissolver o Congresso em razão da crise política que atravessa o país edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - O ministro da Justiça do Peru, Félix Chero, afirmou nesta segunda-feira (18) que o governo do presidente Pedro Castillo não descarta a adoção de um procedimento para dissolver o Congresso peruano em razão da crise política que atravessa o país.

Em entrevista à rádio Exitosa, Chero afirmou que o governo espera que a nova mesa diretora do Congresso, que será eleita na próxima semana, consiga reestabelecer o diálogo político para garantir a governabilidade do país.

Quando questionado sobre uma possível recomendação do Ministério da Justiça para a adoção de uma medida constitucional que promova o fechamento do Congresso, Chero disse que o ideal seria não levá-la adiante, mas indicou que não a descarta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Acredito que fechar o Congresso ou lançar um míssil de questão de confiança vai gerar mais confronto. No entanto, é legítimo e constitucional que se faça", afirmou o ministro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Eu confio que na recomposição da mesa diretora estarão parlamentares que possam gerar uma linha de consenso, que possam dialogar e construir um projeto de governo em conjunto entre Executivo e Legislativo. Caso contrário, [essas medidas] serão avaliadas no momento certo. Não descartamos essa possibilidade", declarou Chero.

A declaração sacudiu a política peruana. Parlamentares do partido de oposição Renovação Popular já se articulam para apresentar uma moção de censura para derrubar o ministro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Diante da polêmica, Chero foi às redes reforçar que o que está se discutindo é uma saída constitucional para a crise.

O governo de Pedro Castillo completa um ano no próximo dia 28. Esse período foi repleto de turbulências políticas. Oposicionistas já se mobilizaram no Congresso para tentar derrubar o mandatário, que tem conseguido se manter no posto apesar da frágil base parlamentar.

O ministro Aníbal Torres, presidente do Conselho de Ministros, fez um comentário sobre isso nesta segunda-feira (18).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Já fizeram de tudo para dar um golpe de Estado e fracassaram uma e outra vez. Não continuem no mesmo caminho, vamos nos tratar como irmãos e trabalhar pelo Peru", afirmou Torres.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE