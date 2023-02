Governo do Peru estende estado de emergência por mais dois meses

Apoie o 247

Sputnik - O governo do Peru estendeu o estado de emergência que já havia decretado em algumas regiões devido ao aumento dos protestos contra a presidente Dina Boluarte.

O decreto, publicado neste domingo (5) no jornal diário oficial El Peruano, foi divulgado um dia depois de uma grande manifestação em Lima, em que foram relatados confrontos entre manifestantes e forças de segurança.

O saldo estimado da última mobilização foi de 26 pessoas presas e 24 feridas, de acordo com a reportagem da Telesur.

O decreto declara estado de emergência por 60 dias em Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua e Tacna, "para que prevaleça a segurança e a paz social".

Entre as ações estabelecidas pelo marco normativo, se restringe ou suspende o exercício dos direitos constitucionais relacionados à inviolabilidade do domicílio, liberdade de locomoção, liberdade de reunião e liberdade e segurança pessoais, estabelecidos na Constituição do Peru.

Além disso, no caso específico de Puno — cidade no sul do Peru, no lago Titicaca — "está estabelecida a imobilização social obrigatória de todas as pessoas em suas casas" por pelo menos 10 dias e o controle da ordem interna passa para as mãos das Forças Armadas e da Polícia Nacional do Peru.

O estado de emergência já havia sido decretado em Cusco, Puno e Tacna, assim como nas províncias de Apurímac, Madre de Dios e Moquegua.

Em meados de janeiro, uma medida semelhante foi estabelecida por 30 dias em Lima, Callao, Amazonas e La Libertad.

Os protestos contra Dina Boluarte devem continuar ao longo da semana, depois que o Congresso peruano se recusou a adiantar as eleições presidenciais e adiou para agosto o debate sobre uma iniciativa que propunha adiantar as eleições.

