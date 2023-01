Governo Lula condena tentativa de atentado contra a vice-presidente da Colômbia, Francia Márquez

Apoie o 247

ICL

247 - O Governo brasileiro tomou conhecimento, com grave preocupação, da tentativa de atentado contra a vice-presidenta da Colômbia, Francia Márquez, diz nota do Itamaraty. "Felizmente os artefatos explosivos, que se encontravam próximos à estrada que conduz à residência privada da vice-presidente, na localidade de Yolombó, foram descobertos e desativados a tempo", enfatiza o documento.

O governo Lula condenou a intentona: "O Brasil repudia veementemente a violência política em todas as suas expressões e, juntamente com a Colômbia e com os demais países da região, atuará com vigor na promoção da paz e na defesa intransigente das instituições democráticas na América do Sul".

