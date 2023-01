Governo Lula enviará representante à Venezuela para iniciar reabertura de missões diplomáticas

As representações, incluindo a Embaixada do Brasil em Caracas, haviam sido fechadas pelo governo Bolsonaro edit

247 - O governo Lula (PT) enviará na próxima semana um representante à Venezuela para dar início à reabertura das missões dilpomáticas brasileiras no país, incluindo a Embaixada em Caracas, fechadas pela administração do ex-chefe do Executivo Jair Bolsonaro.

O embaixador Flávio Macieira viajará à Venezuela como encarregado de negócios e terá a tarefa de listar as providências necessárias para que as representações diplomáticas voltem a funcionar. Ele já foi embaixador em Oslo, na Noruega, e atuou nas embaixadas de Bagdá, Paris e Berna.

Ao ser escolhido como novo chanceler ainda no final de 2022, Mauro Vieira garantiu que o governo Lula iria retomar as relações diplomáticas com Caracas e reconhecer o governo do presidente Nicolás Maduro.

Proposta de novo bloco político

Na quinta-feira (12), o presidente Maduro disse na Assembleia Nacional que conversou com o presidente Lula sobre a criação de um novo "bloco político" da região, que constituiria um novo "polo de poder" ao lado de outros centros importantes, como China e Rússia.

“Eu estava conversando sobre isso com o Lula no telefone outro dia, pessoalmente com o presidente Gustavo Petro, estava conversando sobre isso com o presidente da Argentina, Alberto Fernández. Uma nova hora está chegando, uma hora especial para unir esforços e caminhos da América Latina e do Caribe para avançar na formação de um poderoso bloco de forças políticas, de poder econômico que fala ao mundo“, disse Maduro.

“Essa comunidade de destino compartilhado de que fala nosso irmão mais velho, o presidente Xi Jinping. A humanidade como uma comunidade de destino compartilhado. Ou daquele mundo multipolar e multicêntrico de que fala nosso irmão mais velho, o presidente Vladimir Putin”.

“Para que esse mundo chegue, é preciso um bloco latino-americano e caribenho unido e avançado”, acrescentou Maduro. (Com informações da Folha de S. Paulo).

