Governo Milei fecha instituto contra discriminação, xenofobia e racismo: 'Não serve para nada'

Brasil de Fato - O governo argentino de Javier Milei decidiu, nesta quinta-feira (22), fechar o Instituto Nacional contra a Discriminação, a Xenofobia e o Racismo (Inadi), informou o porta-voz da Presidência, Manuel Adorni, em coletiva de imprensa.

"Foi tomada a decisão de avançar com o desmantelamento de institutos que não servem absolutamente para nada, como o Inadi", disse Adorni ao enquadrar o fechamento da organização no plano de redução do Estado do presidente ultraliberal, Javier Milei.

O porta-voz do governo Milei questionou ainda a "idoneidade" daqueles que conduzem determinados institutos governamentais e considerou que são "caixas políticas ou lugares para gerar empregos militantes".

Criado em 1995 pela Lei de Atos Discriminatórios (24.515), o Inadi é um órgão descentralizado do governo ligado ao Ministério da Justiça e Direitos Humanos argentina e tem como objetivo a elaboração de políticas nacionais para combater “toda forma de discriminação, xenofobia e racismo”.

Em novembro de 2023, o Inadi lançou um novo canal de comunicação para denúncias via Whatsapp, que permitia que a população solicitasse assessoria diante de situações de discriminação e solicitasse informações sobre as capacitações oferecidas pelo órgão.

