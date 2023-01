Governo venezuelano condena ataques à democracia no Brasil e se solidariza com Lula

Apoie o 247

247 - O Governo da República Bolivariana da Venezuela expressou em nota oficial neste domingo (8) sua "solidariedade com o povo da República Federativa do Brasil, seu Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e todas as suas instituições democráticas diante da tentativa de forças violentas de subverter a ordem constitucional e solicitar uma intervenção militar".

"Vemos com espanto e preocupação as ações empreendidas por grupos fascistas e de extrema direita, que, apoiados por seus líderes dentro e fora do país, tentam desconsiderar os resultados das eleições democráticas de outubro passado e procuram minar a paz social e política do fraterno povo brasileiro, de seu governo e de toda a região", destaca a nota do governo do presidente Nicolás Maduro.

O pronunciamento enfatiza que a "Venezuela confia na convicção democrática do povo brasileiro, que há apenas uma semana atrás demonstrou nas ruas seu apoio à democracia e ao Presidente Lula".

