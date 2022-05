Governo venezuelano pede exclusão da Noruega para retomar diálogo com oposição no México

Apoie o 247

ARN - O governo de Nicolás Maduro exigiu a saída da Noruega como facilitadora do processo de diálogo com a oposição venezuelana para retomar as negociações no México nos próximos dias, informou a agência Reuters nesta quarta-feira.



Na semana passada, representantes de ambos os lados anunciaram sua disposição de retomar o diálogo político sobre questões como eleições livres e o levantamento de sanções econômicas, enquanto os Estados Unidos decidiram suspender algumas sanções contra o país petrolífero, buscando facilitar o caminho para as negociações.



As negociações na Cidade do México começaram em agosto de 2021, mas o governo venezuelano se retirou em outubro, quando Cabo Verde extraditou para os Estados Unidos Alex Saab, um colombo-venezuelano próximo ao presidente que está sendo julgado por lavagem de dinheiro pela justiça norte-americana.



A oposição quer que a Noruega mantenha o papel de facilitador, mas o governo venezuelano recentemente insistiu na presença da Rússia em qualquer negociação, disseram fontes à Reuters.



Embora não haja nada oficial, o regresso ao diálogo está previsto para a primeira ou segunda semana de junho, confirmaram as mesmas fontes à agência.

