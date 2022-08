Governos e empresários de Colômbia e Venezuela avançam para a reabertura das fronteiras

Apoie o 247

ARN - Dois ministros do governo colombiano e cerca de 250 empresários da Colômbia e da Venezuela participaram na quinta-feira em Cúcuta do fórum do Acordo de Fronteira para avançar na institucionalização do comércio entre os dois países nas áreas de fronteira, que foram fechadas durante o mandato de Iván Duque (2018 - 2022).

O presidente colombiano Gustavo Petro e seu homólogo venezuelano Nicolás Maduro anunciaram há meses suas intenções de restabelecer as relações normais entre os países, incluindo os laços diplomáticos e a reabertura da fronteira comum, fechada desde 2019.

O Ministro do Comércio, Indústria e Turismo da Colômbia, Germán Umaña, disse na reunião que "o objetivo central da abertura da fronteira será fechar as brechas sociais" em ambos os países através do desenvolvimento, investimento conjunto, criação de empresas e empregos e complementação industrial.

Por sua vez, o Ministro dos Transportes, Guillermo Reyes, disse que foi feito um trabalho para verificar o estado das pontes fronteiriças, que agora estão "em condições adequadas para o movimento", e que estão sendo feitos progressos na conectividade em outras áreas da fronteira. Ele acrescentou que está em conversações com o Ministério dos Transportes venezuelano "para estabelecer as especificações para a reabertura da fronteira: questões de mobilidade, horários, fluxo, estacionamento e segurança".

O fórum foi organizado pelo Comitê Intergremial del Norte de Santander, a Federação Venezuelana de Câmaras de Comércio e Produção (Fedecámaras), a Câmara de Comércio Colômbia-Venezuelana e a Câmara Venezuelana de Integração Econômica (Cavecol).

"Estamos otimistas sobre o que virá depois desta reunião", disse o presidente da Fedecámaras, Carlos Fernández, após a reunião. Ele destacou que o desafio na próxima etapa é dar "institucionalidade" ao comércio entre os dois países, uma vez que o intercâmbio de produtos não cessou apesar do fechamento das fronteiras. "Eles entraram por canais ilegais e nós queremos proporcionar institucionalidade. O exercício do livre comércio implica institucionalidade, regras, respeito e, acima de tudo, que ambas as partes se beneficiem", disse ele.

Umaña concordou, dizendo que o fórum é "mais um passo em direção a uma abertura gradual e coordenada da fronteira". Ele também garantiu que o governo está "empenhado em acompanhar as regiões (fronteiriças) para que o comércio possa fluir quando o transporte de carga for restabelecido".

Durante a reunião, foi levantada a questão de quando ocorrerá a reabertura das fronteiras, que estão fechadas desde 2019. A este respeito, Umaña disse que para que isto aconteça, é necessário que ambos os países possam manter a "coerência" na institucionalidade compartilhada. "A fronteira será aberta em breve, mas quando tivermos a integridade" no plano para fazê-lo sem conseqüências negativas, acrescentou ele. Os empresários colombianos "estão atentos para garantir que isto não esteja sujeito a sanções e que possam trabalhar pacificamente sem problemas", acrescentou, referindo-se às medidas norte-americanas contra as instituições e empresas estatais venezuelanas.

A reabertura da fronteira servirá para reativar setores produtivos que tradicionalmente funcionavam com o comércio entre os dois países e trabalhadores de ambos os lados da fronteira, disse Freddy Sandoval, presidente da Câmara Automotiva do estado venezuelano de Táchira. "Esperamos (a reabertura servirá para) reativar nossas zonas industriais e a fabricação automotiva", disse ele.

O comércio entre a Colômbia e a Venezuela ultrapassou US$ 7 bilhões em 2008, mas declinou nos anos seguintes, afetado pelas tensões políticas entre os governos dos dois países, pela deterioração econômica da Venezuela e, finalmente, pelo fechamento das fronteiras em 2019. A Colômbia estima que em 2021 a troca comercial foi de cerca de US$ 316 milhões e que o mesmo valor foi alcançado somente no primeiro semestre deste ano.

Petro devolverá Monómeros a Maduro

Em paralelo, o embaixador da Colômbia na Venezuela, Armando Benedetti, anunciou na quinta-feira que o governo do Petro está trabalhando para que o governo de Maduro devolva a sede colombiana da empresa de agroindústria Monómeros ao governo de Maduro. Em 2019, a administração da empresa foi entregue pelo governo Duque ao autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, figura da oposição.

O superintendente de empresas da Colômbia, Billy Escobar, "tem estado na vanguarda do retorno de Monómeros a quem realmente pertence", disse Benedetti. Ele acrescentou que o governo colombiano pediu aos Estados Unidos, que reconhecem Guaidó como presidente venezuelano, que não sancionem a empresa uma vez que ela seja devolvida ao executivo de Maduro.

O embaixador acrescentou que, em troca do retorno, a Colômbia poderá comprar agroindústrias da Monómeros com um desconto entre 20% e 25%. A empresa tem 45% do mercado de fertilizantes agrícolas.

