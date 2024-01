Grupo norte-americano de solidariedade a Cuba organiza caravana internacional contra o bloqueio

A caravana está programada para 28 de janeiro, dia do natalício do herói cubano José Martí edit

Prensa Latina - O grupo estadunidense de solidariedade a Cuba “Pontes de Amor” convocou uma Caravana internacional para o dia 28 de janeiro, que exigirá que o governo dos Estados Unidos suspenda o bloqueio e remova Cuba da lista de países patrocinadores do terrorismo.

"Que melhor data para nossa caravana, é uma bela coincidência", expressou Carlos Lazo, coordenador do projeto, ao se referir à celebração nesse dia do 171º aniversário do nascimento de José Martí, o mais universal e maior de todos os cubanos.

“Pontes de Amor convida todas as pessoas de boa vontade, de qualquer parte do mundo, a se juntarem", disse o ativista residente na cidade de Seattle, que também é um seguidor de José Martí.

O apelo - explicou - é direcionado a qualquer cubano, onde quer que esteja, a qualquer pessoa amante da paz e que sinta como sua o sofrimento do povo da ilha, submetido ao cruel e desumano bloqueio.

Saia às ruas, erga uma bandeira, envie uma mensagem nas redes sociais, faça ouvir sua voz exortando o presidente Joe Biden a cumprir sua promessa e mudar sua política em relação a Cuba, enfatizou.

"Unidos pela família cubana; vamos com tudo: que o bloqueio acabe e que Cuba seja retirada da lista de países terroristas", destacou o professor Lazo.

Pontes de Amor é um dos grupos mais ativos nos Estados Unidos na luta contra o bloqueio econômico, comercial e financeiro, uma política hostil que sobreviveu a 11 administrações, tanto democratas quanto republicanas. "Até que caia, façamos muitos buracos nesse muro", alertou Lazo ao lembrar de uma máxima que sempre o acompanha. Em 1892 - comentou - o Apóstolo [José Martí] escreveu que "os homens estão em dois grupos: aqueles que amam e constroem e aqueles que odeiam e destroem"; nós pertencemos ao primeiro grupo.

