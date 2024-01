Guiana e Venezuela mandam chanceleres a Brasília para discutir disputa por Essequibo

Apoie o 247

247 - Os ministros das Relações Exteriores da Venezuela, Yvan Gil, e da Guiana, Hugh Hilton Todd, devem se encontrar nesta quinta-feira (25), em Brasília (DF), para continuar as negociações sobre a disputa pelo território de Essequibo pelos dois países. O chanceler brasileiro, Mauro Vieira, e o assessor especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assuntos internacionais, Celso Amorim, deverão participar da reunião.

Venezuelanos aprovaram no ano passado um plebiscito para a anexação da região de Essequibo, que tem quase 160 mil quilômetros quadrados e representa cerca de 70% do território da Guiana. O território é rico em petróleo.

Em dezembro, os presidentes da Venezuela, Nicolás Maduro, e da Guiana, Irfaan Ali, concordaram que precisa haver um diálogo permanente entre os dois países para uma saída pacífica. Também deram sinal positivo para que o governo brasileiro seja um intermediário nas negociações.

O presidente Lula determinou reforço militar na tríplice fronteira norte (Brasil, Venezuela e Guiana), em Roraima. O chefe de Estado mobilizou a diplomacia para coordenar uma posição conjunta dos países da América do Sul por uma saída negociada e contra qualquer tipo de violação territorial.

