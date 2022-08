Guillermo Lasso diz ter sido diagnosticado com melanoma

Lasso informou à Assembleia Nacional na sexta-feira que estaria ausente do Equador de 16 a 21 de agosto para se submeter a tratamento médico em Houston, Texas edit

Sputnik (via Telegram) - O presidente equatoriano, Guillermo Lasso, disse que foi diagnosticado com melanoma, o tipo mais perigoso de câncer de pele, e viajará para os Estados Unidos para fazer exames adicionais.

Lasso foi operado em 29 de julho de 2022, no Equador, por uma lesão na pálpebra direita que se acreditava ser carcinoma basocelular, outro tipo de câncer de pele. Ainda assim, os resultados dos testes indicam que se trata de um melanoma, segundo a declaração do presidente aos meios de comunicação no domingo, citada pelo canal de TV equatoriano Ecuavisa.

O presidente disse à mídia equatoriana que faria uma viagem pessoal aos Estados Unidos para passar por exames médicos lá.

Lasso informou à Assembleia Nacional na sexta-feira que estaria ausente do país de 16 a 21 de agosto para se submeter a tratamento médico em Houston, Texas.

