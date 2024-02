Gustavo Petro alerta para ameaça de golpe na Colômbia

Apoie o 247

247 - O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, denunciou que um golpe contra ele está sendo preparado pela direita colombiana.

Os colombianos saíram às ruas para manifestar-se em apoio ao presidente Gustavo Petro, isto porque afirmam que entidades como o Ministério Público e a Procuradoria-Geral da República têm atacado de forma irresponsável as políticas do presidente, informa o canal HispanTV.

Os protestos e marchas nas principais cidades do país, centros sindicais, organizações sociais, entre outros, mostraram um contundente repúdio à atitude agressiva e desafiadora do procurador Francisco Barbosa com o governo.

A Procuradoria-Geral da República indicou que a Federação Colombiana de Educadores, Fecode, financiou irregularmente com dinheiro a campanha do presidente Gustavo Petro; eles negam tal afirmação.

O presidente da República denunciou que entre a direita colombiana, a classe política tradicional e algumas entidades estatais onde os antigos patriarcas políticos ainda têm influência, está a ser preparado um golpe de Estado contra o presidente colombiano.

