Gustavo Petro da Colômbia e Nicolás Maduro se encontram em Caracas para reunião bilateral

O encontro entre os dois líderes sul-americanos acontece uma semana depois que as nações concluíram a abertura total de suas fronteiras, que ficaram fechadas por sete anos edit

Sputnik – O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, chegou a Caracas neste sábado para manter uma reunião "extraordinária" com seu homólogo venezuelano Nicolás Maduro. O presidente foi recebido pelo embaixador da Colômbia naquele país, Armando Benedetti.

As questões discutidas estavam relacionadas com a relação bilateral entre a Colômbia e a Venezuela, a reabertura das fronteiras e a questão-chave da reentrada da Venezuela no sistema interamericano de direitos humanos.

A fronteira entre a Caracas e Bogotá foi totalmente reaberta no dia de Ano Novo após a inauguração da velha ponte Tienditas, agora rebatizada Atanasio Girardot, o epicentro de anos de crise entre os dois países.

Depois de se encontrar com Maduro, Petro seguirá para o Chile na segunda-feira (9), onde se encontrará com seu colega chileno, Gabriel Boric, como parte de uma visita de Estado.

