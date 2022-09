Haitianos vão às ruas em protesto contra alta dos preços e exigem renúncia do primeiro-ministro

Apoie o 247

Sputnik - Milhares de pessoas saíram às ruas da capital haitiana Porto Príncipe e outras cidades do país, nesta quarta-feira (7), em protesto contra a disparada dos preços, inflação, escassez de combustível e exigindo a renúncia do primeiro-ministro do país, Ariel Henry.

"Não sairemos das ruas até que Henry, responsável pela crise, renuncie", disse um manifestante de 25 anos.

A polícia tentou sem sucesso dispersar os manifestantes com gás lacrimogêneo e tiros de advertência e, em seguida, bloqueou as vias para a residência do primeiro-ministro com caminhões. Os protestos também acontecem nas cidades de Jeremie e Port-de-Paix, e na cidade de Petit-Goave.

Protestos vêm ocorrendo no Haiti nas últimas três semanas em meio a um aumento de 30% na inflação, o maior desde 2003. Recentemente, Henry se reuniu com representantes de sindicatos de transporte e reconheceu a gravidade da situação, comprometendo-se a tomar medidas econômicas para ajudar a população.

O Haiti passa por um período prolongado de crise, incluindo pobreza, violência de gangues e tensão política. A situação foi agravada em julho de 2021, com o assassinato do presidente Jovenel Moïse.

Em 1º de janeiro deste ano, Henry foi alvo de um atentado a tiros, após a celebração de uma missa em uma igreja na cidade de Gonaïves, em comemoração do 218º aniversário da independência do país.

A presença de Henry no local desencadeou protestos, e quando a comitiva do primeiro-ministro deixava a igreja foi atacada a tiros por um grupo armado. A polícia respondeu atirando de volta. O ataque deixou uma pessoa morta e várias feridas.

