Hamas condena plano de Milei de transferir embaixada argentina para Jerusalém

247 - O movimento de resistência palestino Hamas condenou veementemente o plano da Argentina de mudar sua embaixada para Jerusalém.

Em um comunicado divulgado na terça-feira (6), o Hamas afirmou que a mudança constitui "uma violação dos direitos do nosso povo palestino sobre sua terra e uma violação das regras do direito internacional que considera al-Quds como terra palestina ocupada", citou o canal PressTV.

O presidente da Argentina, Javier Milei, alegrou seus anfitriões na terça-feira ao anunciar planos para transferir a embaixada de seu país para Jerusalém, assim que desembarcou em Israel.

Os palestinos sustentam que Israel anexou ilegalmente o leste de al-Quds após conquistá-lo durante a guerra de 1967. É considerado território ocupado sob o direito internacional.

