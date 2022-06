Hernández aceita derrota eleitoral na Colômbia e cumprimenta Petro

Apoie o 247

ICL

ARN (Agência Regional de Notícias) - O candidato da Liga de Governadores Anticorrupção, Rodolfo Hernández, aceitou neste domingo a derrota eleitoral no segundo turno das eleições presidenciais na Colômbia e parabenizou o novo presidente do país, o esquerdista Gustavo Petro, do Pacto Histórico.

Com um pequeno vídeo que carregou em sua conta no Twitter, Hernández reconheceu que a maioria dos cidadãos escolheu "outro candidato". "Aceito o resultado como deve ser se queremos que nossas instituições sejam firmes. Espero sinceramente que esta decisão que tomaram seja benéfica para todos", enfatizou o candidato.

Petro venceu as eleições com 50,48% dos 99,67% dos votos contados na pré-contagem, enquanto Hernández alcançou 47,26%, segundo dados de pré-contagem do Registro Colombiano.

Além de aceitar a derrota, Hernández desejou a Petro que "saiba liderar o país" e pediu que ele fosse "fiel com seu discurso anticorrupção".

"Muito obrigado a todos os colombianos por terem aceitado minha proposta, mesmo que tenha sido o perdedor", concluiu o engenheiro.

No anterior, as pesquisas para este segundo turno presidencial marcaram um cenário bastante equilibrado. No primeiro turno, Petro obteve 40,3% dos votos, seguido por Hernández, que recebeu 28,1%.

A presença de Hernandez na votação foi uma surpresa, já que tudo estava pronto para que o candidato de direita apoiado pelo governo, Federico Gutiérrez, concorresse com Petro. Hernández vinha crescendo nas pesquisas desde o início de maio e foi o suficiente para superar Gutiérrez.

Llamé a Gustavo para felicitarlo por el triunfo y ofrecerle mi apoyo para cumplir con las promesas de cambio por las que Colombia votó hoy. Colombia siempre va a contar conmigo. — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) June 19, 2022





