Honduras manifesta interesse na Iniciativa Cinturão e Rota

Rádio Internacional da China - O desenvolvimento das relações China-Honduras está repleto de vantagens e oportunidades e o país da América Central se unirá à China para contribuir para o aprofundamento das relações bilaterais, disse o ministro das Relações Exteriores de Honduras, Eduardo Reina, na terça-feira (28).

O diplomata concedeu uma entrevista exclusiva para a CGTN, expressando altas expectativas para o desenvolvimento futuro das relações China-Honduras.

Reina classificou sua visita a Beijing como "importante" e "histórica", salientando que realiza plenamente a visão da presidente hondurenha, Xiomara Castro, que é buscar a criação de relações internacionais mais abertas para Honduras e com maior participação no desenvolvimento de um mundo multipolar.

“A China desempenha um papel vital na promoção do multilateralismo, por isso, é benéfico fortalecer os laços com a China”, disse. Ele espera promover a visita da presidente Xiomara à China o mais rápido possível.

Também foi mencionada a promoção da visita de grupos empresariais hondurenhos à China no momento oportuno, para entender melhor a situação dos setores de importação e exportação de ambos os lados e permitir que a China entenda melhor o mercado de Honduras.

Estabelecer relações diplomáticas com a China neste momento é uma escolha pragmática em linha com a tendência geral, já que a China não é apenas muito proeminente no campo do comércio e investimento, mas também tem uma voz importante nas organizações internacionais, disse Reina.

"A maioria dos membros da comunidade internacional considera a China como uma força importante", afirmou o ministro das Relações Exteriores.

Observando que a líder de Taiwan, Tsai Ing-wen, continua expandindo o espaço para atividades internacionais e buscando a "independência de Taiwan" desde que assumiu o cargo, Reina disse que Honduras tomou uma decisão firme de reconhecer o princípio de uma só China.

"O que é importante é que Honduras apoie o princípio de uma só China no cenário internacional, e agora precisamos avançar nessa direção", acrescentou.

Reina também expressou esperança de se juntar a várias iniciativas que a China propôs para buscar benefício mútuo, dizendo que as iniciativas do Cinturão e Rota, de Desenvolvimento Global, de Segurança Global e a de Civilização Global refletem a filosofia diplomática da China, que é consistente com as normas básicas que regem as relações internacionais. Ele explicou que Honduras está considerando maneiras de integrar a essas iniciativas.

A China é um dos principais participantes dos assuntos internacionais, disse Reina, acrescentando que o governo hondurenho está comprometido em buscar interesse para seu povo e fortalecer a cooperação nas áreas de comércio, investimento, cultura e sociedade com a China para promover o benefício mútuo entre os dois países.

Para fortalecer as relações bilaterais, grupos de membros do Congresso Nacional de Honduras visitarão a China para aprender sobre o sistema legislativo do país, entender o sistema e o caminho seguido pela China para alcançar o alívio da pobreza, tornar-se mais desenvolvido e se tornar um país com mais influência internacional.

Observando que a CGTN Español alcançou a cooperação com o Canal 8, a televisão nacional de Honduras, o ministro das Relações Exteriores disse que a cooperação com a mídia é a melhor maneira de se entenderem. Através desses intercâmbios, o povo hondurenho pode aprender mais sobre a cultura chinesa, a realidade da China e como o povo chinês foi capaz de superar muitos grandes desafios na história para construir este grande país.

A cooperação midiática é muito positiva para o fortalecimento da grande fraternidade entre a China e Honduras e para o desenvolvimento futuro das relações entre os dois países, disse Reina.

