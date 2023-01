Inaugurado no Brasil busto em homenagem a José Martí

Evento ocorreu no sábado, 28 de janeiro, quando se comemoram 170 anos do nascimento do Herói Nacional cubano edit

247 - Diplomatas, residentes cubanos, representantes de movimentos sociais, de solidariedade, partidos políticos e personalidades do mundo cultural do Brasil participaram neste sábado (28), em São Paulo, da inauguração de um busto de bronze do Herói Nacional de Cuba, José Martí, no 170º aniversário de seu nascimento e evocaram a renovada validade de seu pensamento.

A escultura foi instalada no Memorial da América Latina de São Paulo. O presidente da instituição, Jorge Damião, discursou na cerimônia de inauguração, destacando a importância da existência a partir de agora de dois bustos de figuras eminentes da História da América Latina: Simón Bolívar e José Martí. O Memorial da América Latina é uma imponente obra arquitetônica projetada por Oscar Niemeyer, e é uma instituição voltada para a integração cultural, política, econômica e social da América Latina.

O embaixador Pedro Monzón, cônsul-geral de Cuba em São Paulo, citou em seu discurso uma frase de um escritor antilhano afirmando que José Martí é "aquele mistério que nos acompanha todos os dias e nos dá forças para continuar". Assinalou que esta qualificação incomum expressa a influência excepcional que este cubano universal exerce sobre o povo e a política cubana.

O diplomata disse que “o processo encabeçado por Fidel Castro, que levou ao triunfo da Revolução Cubana em 1959, e tudo o que aconteceu posteriormente em nossa ilha, até hoje, se caracterizou, sobretudo, por ter uma influência martiana”. Monzón assegurou que os motivos dessa surpreendente presença de Martí na "ideologia, política e idiossincrasias de todo um povo e até mesmo em políticos e intelectuais da América Latina e de outros lugares do planeta são difíceis de avaliar em toda a sua magnitude e impossíveis de relacionar-se plenamente.

Segundo o cônsul, "Martí foi identificado pela sua obra culta e central, imensa em extensão e profundidade, conceito inflexível de independência nacional, justiça social e solidariedade humana".

Daí sua tremenda influência que nos permite afirmar que o povo e a Revolução Socialista de Cuba são essencialmente martianos, assinalou.

