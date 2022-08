Incêndio em Cuba: fogo atinge terceiro tanque de petróleo

Apoie o 247

247 - Um terceiro depósito na base de armazenamento de combustíveis de Matanzas, cidade da região oeste de Cuba, foi atingido por um incêndio e desabou nesta segunda-feira (8), de acordo com autoridades da ilha caribenha. O fogo começou na última sexta-feira (5) e afetou outros dois tanques de petróleo. Uma pessoa morreu, 16 foram desaparecidas e 100 ficaram feridas. A Base de Supertanqueros fica no cinturão industrial do município, de 144 mil habitantes, a 105 quilômetros (km) da capital Havana. As informações foram publicadas nesta segunda pelo jornal O Estado de S.Paulo.

"O terceiro tanque também desabou, depois que o combustível vazou do segundo e comprometeu ainda mais a situação durante a madrugada", afirmou o governador da província de Matanzas, Mario Sabines, à televisão estatal.

Na sexta, o incêndio atingiu um dos oito tanques que fazem parte desta central de armazenamento de combustível. Esse tanque continha 26 milhões de litros de petróleo bruto, 50% de sua capacidade, informou a estatal Cubapetróleos. Na manhã do sábado (6), as chamas atingiram um segundo tanque, com 52 milhões de litros de óleo combustível.

Segundo Sabines, equipes de Cuba receberam no sábado (6) o apoio de equipes de México e Venezuela. Quatro aviões mexicanos e um venezuelano pousaram no aeroporto do famoso balneário de Varadero, cerca de 40 km ao norte de Matanzas, com ajuda material e assistência técnica. "A ajuda é importante, acredito que será decisiva", disse o presidente cubano, Miguel Díaz Canel, à imprensa no sábado.

