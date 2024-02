Incêndios florestais no Chile deixam ao menos 51 mortos (vídeo)

Apoie o 247

RT - O subsecretário do Interior do Chile, Manuel Monsalve, comunicou que o número de mortos pelos incêndios florestais que afetam a região de Valparaíso subiu para 51.

Monsalve informou que, de acordo com estimativas do Ministério da Habitação e Urbanismo, entre 3.000 e 6.000 casas foram afetadas devido aos incêndios.

"Dadas as condições da tragédia, o número de vítimas certamente aumentará nas próximas horas", afirmou o presidente do Chile, Gabriel Boric.

"Nossa prioridade é hoje salvar vidas, para isso precisamos dispor de toda a rede de saúde pública e privada", assinalou.

O presidente chileno, Gabriel Boric, assegurou que instruiu "o destacamento de mais unidades militares nas zonas afetadas, e já estão sendo destacadas".

Além disso, Boric informou que foi realizada uma investigação sobre a suposta intencionalidade dos incêndios. "Saibam que vai ser investigado até as últimas consequências e com todos os recursos necessários", destacou.

Enquanto isso, Monsalve anunciou um toque de recolher para as comunas de Quilpué, Villa Alemana, Limache e Viña del Mar na região de Valparaíso, segundo mídias locais. A medida estará em vigor das 21:00 horas de sábado até as 10:00 horas de domingo.

Nesse contexto, a ministra do Interior, Carolina Tohá, sublinhou que os incêndios provavelmente vão ser a situação de emergência mais grave "depois do terremoto de 2010 que mais vítimas gerou no Chile no último tempo".

Anteriormente, Boric anunciou o estado de exceção pela grave situação diante dos incêndios florestais. Segundo estimativas preliminares, as chamas afetaram pelo menos 100 residências em Quilpué e cerca de 1.000 em Viña del Mar.

#ALERTA🚨 Sorprenden a sujeto prendiendo fuego en la región de Valparaíso. pic.twitter.com/VgH7WZPHAh

Ahora en Miraflores alto

Incendio forestal

Ahora en Miraflores alto

Incendio forestal

Región de Valparaiso pic.twitter.com/vEDEx4RJMu

