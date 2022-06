Indígenas equatorianos continuam protestos apesar de toque de recolher

Apoie o 247

247 - Indígenas equatorianos continuaram os protestos mesmo diante do decreto de estado de emergência pelo presidente, Guillhermo Lasso. Os atos são contra os preços dos combustíveis e a exploração mineral em territórios indígenas. Os manifestantes reivindicam a renegociação das dívidas de trabalhadores rurais com bancos e a geração de mais empregos.

O estado de emergência foi decretado nas províncias de Pichincha (onde se localiza Quito), Imbabura e Cotopaxi nesta sexta-feira, 17. "Prometo defender a nossa capital e defender o país, o que me obriga a declarar estado de emergência", declarou o presidente em pronunciamento para a televisão equatoriana.

Os protestos estão sendo liderados pela Conaie (Confederação de Nacionalidades Indígena do Equador) e por produtores agrícolas. Leonidas Iza, presidente do grupo, disse que os protestos continuarão mesmo com decreto. “[A luta continua] em nível nacional, e com caráter indeterminado”, disse o líder indígena.

