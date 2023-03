Inflação na Argentina supera 100% pela primeira vez desde 1991

Apoie o 247

BUENOS AIRES (Reuters) - A taxa de inflação anual da Argentina passou de 100% em fevereiro, disse a agência de estatísticas do país nesta terça-feira, atingindo os três dígitos pela primeira vez desde 1991, quando o país estava saindo da hiperinflação.

O aumento mensal do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) foi de 6,6% no segundo mês do ano, acima das previsões dos analistas. A inflação anual foi de 102,5%, com a inflação acumulada no bimestre de 13,1%.

